Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 28 de ani, cunoscut cu afecțiuni psihice, și-a lovit mama, in varsta de 49 de ani, de mai multe ori in zona capului, iar apoi a sugrumat-o. Totul, se pare, in urma unor discuții purtate in contradictoriu.

- Un cetațean afgan de 26 de ani, acuzat de omor dupa un incident care a avut loc acum exact un an, este dat in umarire de Poliția Romana in cadrul campaniei EU Most Wanted 2021, lansata la nivel european. Potrivit IGPR, aproape toate statele membre participa, in acest an, la campania EU Most Wanted și…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, din judetul Arad, au depistat 26 de cetateni din India, Pakistan și Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera...

- Crima din Arad care a ingrozit o tara intreaga are inca o fateta sinistra. In timp ce o ducea pe copila ucisa in geamantan, ca sa se debaraseze pe camp de cadavru, criminalul l-a carat dupa el si pe baietelul de trei ani al concubinei.

- Elaborarea Programului Operațional Regional (POR) Vest 2021-2027, instrument de finanțare prin care județelor Timiș, Caraș-Severin, Arad și Hunedoara li se vor aloca peste un miliard de euro, se apropie de final. In acest context,

- Procurorii au dat publicitații protretul-robot al fetiței gasite moarte in cartierul Bujac din Arad. Conform primelor informații din ancheta, micuța ramasa inca neidentificata a fost ucisa prin lovirea cu un obiect contondent, ulterior cadavrul fiind dezmembrat și incendiat. „In urma efectuarii autopsiei…

- Un șofer și-a pierdut viața dupa ce mașina pe care o conducea a scapat de sub control, a lovit un stalp de beton și apoi s-a rasturnat, oprindu-se intr-un gard. Tragicul accident s-a petrecut pe DJ 682, in județul Arad. „In aceasta dimineața in jurul orei 05.30, echipajul SMURD TIM si echipajul descarcerare…

- Dupa ce in iulie lucratorii SDN Timișoara au gasit o cada de baie in parcarea de pe DN 69, la limita județelor Timiș și Arad, iar in august, intr-o parcare de pe DN 58, in apropiere de Carașova, au gasit mai multe sutiene aruncate, iata ca și luna aceasta au avut parte de o noua […] Articolul Noi „surprize”…