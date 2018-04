Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca autorul crimei a fost identificat si retinut. "Avem din pacate cadavrul unei fete de 19 ani gasit in padure langa Ramnicu Valcea. Tocmai ce a fost ridicat de IML. Autorul este prins si in aceste momente este dus la Parchet.…

- Cadavrul unei tinere in varsta de 19 ani din Ramnicu Valcea a fost gasit, miercuri dimineata, ingropat intr-o padure din zona Goranu, ea fiind ucisa in urma cu aproximativ o luna de catre iubit, pe fondul unei crize de gelozie.

- Un roman in varsta de 29 de ani a fost reținut de autoritați și este suspectat de crima. Iubita acestuia a fost gasita fara suflare in casa. Crima a fost descoperita marți (3 aprilie), in orașul italian La Spezia. Suspectul principal este un roman, pe care polițiștii l-au indentificat deja. Roberta…

- Tragedia s-a petrecut in localitatea galateana Pechea, in seara de miercuri. Trupul macelarit si fara viata al victimei in varsta de 34 de ani a fost gasit de-abia a doua zi, de dimineata, intr-un sant. Criminalul in varsta de 40 de ani a fost retinut si va fi dus la arestare.

- Subofiterul Florin Oprea a ucis-o pe iubita sa marti dupa-amiaza, cu mai multe lovituri de cutit, intr-un coafor din Titu. Acesta a recunoscut fapta si le-a dezvaluit anchetatorilor si motivul pentru care si-a ucis iubita.

- Crima comisa de un militar in localitatea Titu, județul Dambovita. O femeie de 25 de ani a fost injunghiata mortal de iubitul ei, un tanar de 35 de ani, subofiter MApN. Cazul a fost preluat de catre Parchetul Militar.Surse judicare au declarat pentru News.

- O femeie de 25 de ani a fost injunghiata mortal, marti, de iubitul ei, incidentul avand loc intr-un coafor din orasul dambovitean Titu, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, relateaza Agerpres.