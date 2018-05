Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii au retinut doi suspecti in cazul omorului unui tanar de 30 de ani, batut cu bestialitate de un grup de indivizi in fata unui club de noapte din Chisinau. Este vorba de doi tineri, ambii luptatori K-1.

- Omul legii este filmat in timp ce da cu pumnul in individul deja pus la pamant pentru a-l determina sa se lase incatusat. Barbatul pare ca in cele din urma isi pierde constienta, moment in care oamenii legii trec de la violente la manevre de resuscitare.

- Un tanar a murit, miercuri, dupa ce a fost injunghiat pe terasa unui local din municipiul Sebes, intr-un conflict spontan, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. Potrivit sursei citate,...

- Politistii si jandarmii au fost chemati in seara zilei de 11 mai sa aplaneze un conflict izbucnit intre cativa tineri. Acestia si-au reglat conturile in plina strada, taindu-se si injunghiindu-se cu un cutit.

- Un tanar de 20 ani a ajuns, duminica seara, la spital, ranit cu un pistol de tip airsoft, dupa ce a facut galagie in blocul din Cisnadie, judetul Sibiu, iar intre el si un vecin a izbucnit un conflict spontan, potrivit Romania Tv. Elena Welter, purtatorul de cuvant al Politiei Sibiu, a declarat, duminica…

- Un copil a omorat un batran de 70 de ani, in județul Sibiu. Minorul de doar 14 ani este acuzat ca ar fi lovit un pensionar din localitatea Fantanele pana cand și-a dat ultima suflare. Baiatul, banuit de comiterea crimei, a fost depistat de polițiști și internat in vederea realizarii unei expertize psihiatrice.…