Un tânăr din Vâlcea cu permisul de conducere anulat a furat o mașină dintr-o parcare, iar apoi a fost prins drogat la volan Un tanar in varsta de 25 de ani, din comuna valceana Mihaesti, a fost retinut joi seara de politisti, dupa ce a fost prins la volanul unui autoturism pe care il furase dintr-o parcare, informeaza Agerpres . Proprietara mașinii a fost cea care a sesizat poliția. Barbatul a fost testat cu aparatul drugtest, cu rezultat pozitiv la una dintre substante. In urma verificarii in baza de date, agenții au stabilit ca tanarul are permisul de conducere anulat. „Astazi, 22 decembrie a.c., in jurul orei 13.00, politistii valceni au fost sesizati de catre o persoana de sex feminin cu privire la faptul ca i-a… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

