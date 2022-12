Stiri pe aceeasi tema

- In data de 19 decembrie a.c. polițiștii Biroului de Investigații Criminale Turda au reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 23 de ani, din același municipiu, fața de care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de talharie. Cel in cauza este banuit ca la data de 19 decembrie a.c.,…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis ieri ordonanța de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tanar, de 20 de ani, din comuna Stauceni, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de talharie calificata.

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Turda au depistat un tanar in varsta de 22 de ani, din comuna Luna, la volan, deși nu deținea permis de conducere. Acesta a fost oprit ieri, 23 noiembrie, in jurul orei 14:35, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe strada Calea Victoriei din Turda.…

- Un barbat a ajuns ieri in arestul IPJ Gorj, dupa ce ar fi talharit o femeie, la Targu Jiu. Poliția Municipiului Targu Jiu a fost sesizata prin apelul unic de urgența, de catre o femeie de 69 de ani, din municipiul Targu Jiu, cu privire la faptul ca in timp ce se deplasa pe strada, o persoana necunoscuta…

- Ieri, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au reținut pentru 24 de ore, 2 persoane banuite de savarșirea infracțiunii de talharie, respectiv un barbat in varsta de 32 de ani și o tanara in varsta de 20 de ani, ambii din județul Mureș. In fapt, in cursul zilei de 13 octombrie a.c., in jurul…

- Un barbat in varsta de 26 de ani a fost reținut preventiv de polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Salaj dupa ce ar fi consumat și comercializat in municipiul Zalau substanțe psihoactive in ultimii doi ani de zile. Dealer-ul ce iși procura drogurile din județul Cluj…

- Ieri seara, in data de 6 Octombrie 2022, polițiștii clujeni au tras pe dreapta mai mulți șoferi care circulau pe drumurile județene sub influența alcoolului, fara permis sau cu permisul suspendat. Astfel, joi seara, un barbat in varsta de 75 de ani din Baia Mare, a fost prins in comuna Jucu, județul…

Un barbat suspectat ca a violat si a talharit, marti, o angajata a unei sali de jocuri din municipiul Brasov a fost identificat de politisti si se afla la audieri, in custodia anchetatorilor.