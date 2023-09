Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani a fost internat, marti, la Spitalul de Psihiatrie din Jebel, dupa ce a fost vazut pe o strada din Timisoara ca purta la vedere un pistol si a fost sesizata Politia, a anuntat Biroul de presa al Politiei Timis.

- Probleme cu legea pentru un tanar de 28 de ani, la Timișoara. El a ajuns in atenția polițiștilor de la crima organizata dupa ce polițiștii locali l-au prins drogat pe strada. El a intrat in atenția oamenilor legii pentru ca parea sa se simta rau și se sprijinea de pereții caselor pe langa care trecea.

- Dosar penal pe numele unui tanar de 29 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce s-a imbatat și a amenințat șoferii cu un pistol de jucarie și un cuțit. Individul a fost internat la psihiatrie.

- Un tanar de 26 de ani a fost prins de polițiștii din Capitala cu mai multe plicuri cu droguri. Mașina in care se afla acesta a fost oprita in trafic joi seara pe o strada din Sectorul 2.Politistii de la Secția 9 au observat in trafic, joi seara, un autoturism ce se deplasa pe o strada din Sectorul…

- Sambata, 1 iulie 2023, in jurul orei 02.50, polițiștii rutieri din Aiud, Biroul Rutier in timp ce acționau, pe strada Ion Creanga din municipiul Aiud, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 18 de ani, din municipiul Aiud. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul drogtest,…