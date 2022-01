Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 4 ianuarie 2022, polițiștii din Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar, de 28 de ani, din Aiud, banuit de lovire sau alte violențe și amenințare. In sarcina acestui s-a reținut faptul ca, in noaptea de 03/04 ianuarie 2022, in timp ce se afla in incinta unui local public…

- Dupa ce a fost prins pe strada, deși ar fi trebuit sa stea in carantina, barbatul recent intors din strainatate a fost amendat. Și prietenul lui, care consuma alcool pe domeniul public, a fost sancționat. Nemulțumiți de masuri, cei doi au mers la sediul poliției sa ceara socoteala.- Pentru ce-mi da…

- Conducerea Politiei Romane a dispus verificari la Politia Strehaia, unde s-a deschis dosar penal pentru ultraj abia la dupa sapte luni de la momentul in care un politist a fost amenintat cu moartea.

- Un sofer aflat sub influenta alcoolului si fara asigurare a fost retinut, dupa ce in timpul unui control de rutina a accelerat brusc si a calcat un politist pe picior. Agentii au tras mai multe focuri in are pentru a-l opri pe tanar.

- Un barbat in varsta de 29 de ani a devenit calaul familiei sale, asta dupa ce și-a ucis cei patru copii și soacra. Tragedia s-a petrecut chiar in casa criminalului, in orasul Lancaster, din California. Intreaga comunitate a fost luata prin surprindere de gestul necugetat al lui Germarcus David. Echipajele…

- Scena cumplita la Liceul din Fierbinti Targ, Ialomita. Un politist a fost gasit spanzurat in curtea unitatii de invatamant, iar gestul pe care l-a facut i-a socat pe toti cei care l-au cunoscut.

- Tanar depistat de politisti intr un centru comercial din Constanta.Barbatul in varsta de 22 de ani s a dus la cumparaturi, desi conform legii, trebuia sa respecte masurile de carantinare izolare la domiciliu.S a ales cu o amenda de 1.000 de lei. Iata datele oficiale de la IPJ ConstantaLa data de 9 noiembrie…

- Scena uluitoare s-a produs pe strada Iuliu Maniu din Brașov, în apropiere de Secția 1 de Poliție. Un tânar de 21 de ani a fost înjunghiat în plina strada. Camerele de supraveghere ale unui magazin din zona a surprins întregul atac. Totul s-a întâmplat…