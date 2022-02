Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, in jurul orei 08.00, prin apel 112 a fost semnalat faptul ca, pe Drumul Național 24 Tișița – Doaga, se afla un barbat cazut in afara parții carosabile. De asemenea, apelantul a relatat faptul persoana era inconștienta. Imediat la fața locului s-au deplasat echipaje de poliție care…

- Un tanar de 19 ani a murit, dupa ce mașina in care se afla, alaturi de alți 4 pasageri, a derapat de pe traseu și a ajuns intr-un șanț de beton de scurgere a apei. Accindetul s-a produs in dimineața zilei de 5 ianuarie, in jurul orei 05:00, in apropiere de satul Cania, raionul Cantemir.

- ​Marcos Menaldo a murit dupa ce a suferit un stop cardiac la antrenament. Jucatorul echipei Deportivo Marquense (prima liga din Guatemala) avea doar 25 de ani.Fundas central, Menaldo era favoritul fanilor, dupa ce a ajutat la promovarea echipei în prima liga.El s-a prabusit pe teren,…

- Una dintre cele mai frumoase afaceriste din Romania a murit la numai 33 de ani! Mihaela Galani, co-acționara la Gemelli Shoes, fost gasita fara conștiența in mașina sa, la Constanța, și a fost transportata imediat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta. Tanara a intrat in…

- Un tanar de 18 ani a murit, iar doua tinere și un barbat cu varstele cuprinse intre 17 și 25 de ani au fost transportate la spital, in urma unui accident rutier care s-a produs ieri, in jurul orei 22:20 in apropierea localitații Bratușenii Noi, din Edineț.

- Un tanar de 18 ani a murit, iar alți trei au ajuns la spital, in urma unui accident rutier. Mașina in care se aflau aceștia s-a izbit violent intr-un copac. Nenorocirea s-a produs noaptea trecuta, in jurul orei 23:00, in apropiere de satului Bratușenii Noi din raionul Edineț.