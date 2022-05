Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT tragic la o firma din Alba: Un muncitor srilankez a DECEDAT dupa ce o remorca pe care o repara a cazut peste el. Barbatul era in ziua lui libera ACCIDENT tragic la o firma din Alba: Un muncitor srilankez a DECEDAT dupa ce o remorca pe care o repara a cazut peste el. Barbatul era in ziua lui…

- Un accident mortal s-a produs, aseara, la Seini, pe DN 19 Satu Mare – Baia Mare, dupa ce un pieton a fost prins sub un tir. Un autocamion (capul tractor inmatriculat in Maramureș iar remorca in Ucraina s-a rasturnat in sensul giratoriu din centrul localitatii peste un pieton, pe care l-a strivit si…

- Poliția a intocmit dosar penal, pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce doi copii s-au accidentat cu un ATV. Victimele sunt frați, baiat și fata, in varsta de 14, respectiv 12 ani. Copiii accidentați sunt acum internați in spital. Accidentul s-a produs duminica, 1 mai, in jurul orei 14. Vehiculul…

- Un batran din Alba a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o mașina. Cum s-a petrecut accidentul și unde se afla varstnicul Un varstnic de 77 de ani, din Alba, care mergea pe marginea șoselei a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o mașina condusa de un barbat de 36 de ani din Sighetul Marmației.…

- VIDEO ȘTIREA TA| Dezastru pe raul Sebeș: Un pescar avertizeaza ca o specie de pești se afla in pericol Dezastru pe raul Sebeș: Un pescar avertizeaza ca o specie de pești se afla in pericol Un pescar din județul Alba a postat, pe o rețea de socializare din mediul online, mai multe imagini cu raul Sebeș,…

- UPDATE: ACCIDENT MORTAL pe DN1, intre Sebeș și Rahau: Un biciclist de 24 de ani a murit dupa ce a fost acroșat de un autoturism Un accident a avut loc duminica, 6 martie, in jurul orei 19.30, pe DN1, intre Sebeș și Rahau. UPDATE 20.50: Echipele de salvare au ajuns la fața locului și au inceput manevrele…

- Șofer baut, care circula cu 121 km/h in oraș, urmarit in trafic, de Poliție, la Sebeș. Unde a fost prins Urmarire nocturna in trafic la Sebeș, pentru prinderea unui șofer care rula cu 121 de kilometri pe ora. Polițiștii au reușit sa-l opreasca la Petrești. Au descoperit ca se afla sub influența alcoolului.…

- Sistemul de iluminat public va fi extins intre Sebeș și Petrești. Investiție de peste 430.000 de lei Sistemul de iluminatul public urmeaza sa fie extins pe doua strazi ce asigura legatura intre Sebeș și Petrești. Sunt vizate doua tronsoane din strazile Dorin Pavel și 1 Mai – parte din șoseaua DN 67C…