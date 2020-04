Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi au informat, astazi, ca doua persoane, care s-au intors din Marea Britanie, respectiv Grecia, au fugit din centrul de carantina, sarind pe geamul unei camere aflata la etajul unu. ‘Cei doi fugari sunt din Podu Iloaiei si, respectiv Dancu, si fusesera…

- Un barbat din Republica Moldova, care s-a intors recent din strainatate, nu a ramas izolat acasa, așa cum au cerut autoritațile, ci a ieșit la magazin pentru a-și cumpara o bere, dupa care a mers la un prieten. Veciniii insa l-au dat de gol, iar barbatul a fost amendat de poliție. Barbatul din Ialoveni…

- Ieri, 5 martie 20120, polițiștii din Abrud l-au prezentat in fața magistraților din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campeni, pe un barbat de 32 de ani, din comuna Roșia Montana, reținut pentru amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ulterior, barbatul a fost prezentat in fața…

- La data de 26 februarie 2020, barbatul de 58 de ani, din Aiud, reținut la data de 25 februarie de polițiștii din Aiud, pentru savarșirea infracțiunii de violența in familie, a fost prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud. Parchetul l-a prezentat judecatorului de drepturi și libertați din…

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost retinut miercuri, 26 februarie 2020, de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Bals, fiind acuzat ca la sfarsitul lunii trecute a incendiat un autoturism.

- Un tanar de 26 de ani, din comuna Unirea, care este banuit de furt din locuința a fost reținut de polițiști. Acesta intrase in casa unei femei și ii furase geanta in care proprietara avea 1.700 de lei. Potrivit IPJ Alba, in 4 februarie, dupa-amiaza, tanarul ar fi intrat fara drept in locuința unei femei…

- Ieri, 28 ianuarie 2020, politistii din Teiuș au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 32 de ani, din Teiuș, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunilor de violenta si familie si amenintare. Se pare ca, in noaptea de 27/28 ianuarie, in jurul orei 01.00…

- Ieri, 27 ianuarie 2020, in jurul orei 11.30, in urma unui apel 112, prin care era semnalat faptul ca un conducator auto are un comportament inadecvat și pune in pericol siguranța traficului rutier in zona unor blocuri de locuit, de pe strada Victoriei din Cugir, polițiștii au demarat activitațile de…