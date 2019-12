Stiri pe aceeasi tema

- Alerta de securitate la Londra. Un barbat a fost injunghiat de un suspect care a fost impușcat mortal de poliție. Turnul Londrei a fost inchis, iar zona este inconjurata de mașini de poliție, de ambulanțe și echipe de pompieri.

- Un tanar a fost ucis la betie de un barbat in varsta de 41 de ani. S-a intamplat aseara, in jurul orei 21:00, la Varnita. Potrivit politiei, faptasul a venit la tanarul in varsta de 17 ani pentru a cere socoteala in urma unui conflict mai vechi.

- O altercație in trafic intre doi tineri a degenerat și unul dintre ei a scos cuțitul. S-a intamplat vineri, in jurul orei 10.00, pe Bulevardul Incoronarii din Alba Iulia, aproape de trecerea suprainalțata de la intrarea in cartierul Caroline. Nu este foarte clar de la ce a pornit totul. Șoferul unui…

- Un tanar, in varsta de 23 de ani, a fost ucis cu sange rece de amicul sau. Crima a fost savarsita, aseara, in sectorul Buiucani al Capitalei. Oamenii legii au fost alertati de un vecin care a auzit conflictul dintre cei doi.

- In acel moment, fata s-a enervat atat de tare ca a scos o foarfeca și l-a injunghiat direct in piept, scrie antena3.ro. Citeste si Un barbat si-a injunghiat sotia in plina strada, apoi s-a sinucis Tragedia a avut loc pe o strada din Zhumadian, China. Zhang a fost dus de urgența la spital,…

- Incident grav, vineri seara, in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timișoara. O tanara de 20 de ani a fost injunghiata mortal de un barbat. Agresorul se pare ca este chiar iubitul victimei.

- O tanara de 20 de ani din judetul Hunedoara a fost injunghiata mortal, vineri seara, in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timisoara, suspect fiind iubitul ei, de 31 de ani, identificat si cautat...

- Un barbat, de 39 de ani, din Targu Jiu, banuit de savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente, a fost reținut aseara de polițiștii gorjeni. Suspectul, in dimineata zilei de 18 septembrie, ar fi exercitat acte de violența asupra unui tanar, de 23 de ani, din orașul Tismana, in timp ce se aflau,…