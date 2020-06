Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui accident feroviar, un tanar in varsta de 18 ani, din localitatea Suplai, s-a ales cu dosar penal, dupa ce polițiștii au descoperit ca acesta nu avea permis de conducere. Pe 22 mai, la o trecere la nivel cu calea ferata din localitatea Salva, autoturismul condus de acesta a fost acroșat…

- Un barbat de 38 de ani a decedat in drum spre spitalul din Balți dupa ce a mașina pe care o conducea s-a izbit intr-un copac, iar ulterior s-a rasturnat. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 06:00, pe traseul național R6 km132+200m.

- Accident terifiant in satul Corten, raionul Taraclia. Un barbat a murit dupa ce masina in care se afla s-a izbit violent intr-un copac.Tragedia s-a produs in aceasta noapte, la iesirea din localitate, dupa ce victima a pierdut controlul volanului, iar vehiculul a derapat de pe traseu.

- Tanarul de 27 de ani se numeste Constantin Axinte si a fost prins prima oara prin localitatea Mosna, apoi s-a rasturnat cu autoturismul fara numere de inmatriculare, prin localitatea Gorban. La probele de sange au reiesit valori de 1,32 mg/l alcool pur in sange si 1,15 mg/l. „S-a constatat faptul ca,…

- Accident grav, in aceasta seara, pe strada Vasile Lupu din sectorul Buiucani al Capitalei. Un tanar a intrat cu mașina intr-un copac.Potrivit martorilor, șoferul venea din orașul Durlești, a intrat pe contrasens și s-a izbit violent in copac, pe care l-a dat jos.

- Marti, la ora 21.48, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2H din afara comunei Galanești, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, un barbat de 25 de ani, din comuna Vicovu de Jos, a pierdut controlul asupra direcției de mers, masina a acroșat un arbore de pe marginea drumului și ...

- Un barbat de 42 de ani si-a gasit sfarsitul pe DE 584, in localitatea braileana Viziru, dupa ce a pierdut controlul volanului, iar autovehiculul pe care il conducea a parasit soseaua si s-a izbit violent de un copac de pe marginea drumului.