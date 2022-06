Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| ACCIDENT rutier la Poiana Vadului: Un tanar a ajuns la spital dupa ce a intrat cu mașina intr-un SUV FOTO| ACCIDENT rutier la Poiana Vadului: Un tanar a ajuns la spital dupa ce a intrat cu mașina intr-un SUV Un accident rutier a avut loc sambata, 4 iunie, pe DJ 750 B in centrul comunei Poiana…

- Probleme pentru proaspeții casatoriți Florin Salam și Roxana Dobre. Cei doi se pare ca au intamplinit o situație fara precedent, asta dupa ce nunta celor doi nu ar fi recunoscuta in Biserica. Ce s-a intamplat de fapt la cununia religioasa.

- Un tanar care conducea o motocicleta pe DN 1, in zona Nistoresti, a ajuns, marti seara, la spital in urma coliziunii cu o autospeciala de politie, informeaza Ziare.com . Inspectoratul Judetean de Politie Prahova a informat ca cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul…

- Un tanar din Șieu Magheruș a ajuns miercuri la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier pe DN 17, in localitatea Crainimat. Astazi, 18 mai, pe Drumul Național 17, in localitatea Crainimat, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane . Au fost implicate un autoturism…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Sangeorz Bai au fost solicitați, miercuri, sa intervina la un accident rutier produs pe DN 17D, in Maieru. Doua persoane au fost ranite. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, din primele informații, doua autoturisme, conduse de un tanar de 22 de ani din Maieru și un barbat…

- Lacasul iubit al vladicii Anastasie Crimca, Manastirea Dragomirna a fost in perioada 7-9 mai 2022 gazda Simpozionului internațional „Moștenirea paisiana in spiritualitatea, arta și cultura contemporana. Anastasie Crimca, ctitor al primului spital din Moldova, la Suceava”. In cadrul evenimentului desfașurat…

- Mizil, DN 1B- intersecție cu DJ 149: Accident rutier intre doua autoturisme conduse de doi barbați cu varstele de 23, respectiv 39 de ani. In urma impactului, un pasager in varsta de 18 ani a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale de specialitate. Cei doi…

- Un accident de circulație a avut loc azi-dimineața, in jurul orei 09:10, pe DJ172F, intre localitațile Mica și Dej. Din primele date, un tanar in varsta de 24 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, in timp ce se deplasa cu autoturismul dinspre Mica inspre Dej, a intrat in coliziune cu un autoturism care…