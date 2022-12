Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pe numele unui tanar de 21 de ani, la Moșnița Veche. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a furat 4.200 de lei dintr-un supermarket. Individul a fost reținut pentru 24 de ore.

- Un tanar in varsta de 26 ani, originar din Florești, a fost plasat in arest pentru 30 de zile dupa ce ar fi furat bunuri din 6 locuințe in comunele Bubuieci și Tohatin. Prejudiciul cauzat se ridica la 80 700 de lei. Acesta ar fi acționat in perioada lunilor septembrie-octombrie. Pe timp de zi a patruns…

- Miercuri, 19 octombrie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat un tanar de 18 ani, din Blaj, care locuiește fara forme legale in Alba Iulia, ca persoana banuita de savarșirea unui furt, fapta care a fost sesizata poliției la data de 24 septembrie…

- Un barbat de 33 de ani a fost reținut de polițiști dupa ce a talharit o tanara. In timp ce calatorea cu autobuzul, barbatul i-a smuls fetei lanțișorul de la gat. Cum victima a facut sesizare la Poliție, talharul a fost rapid depistat de polițiști. De asemenea, prejudiciul, in valoare de 3800 de lei…

- Un tanar a fost retinut de politisti dupa ce, fara a avea permis de conducere, a furat un autoturism, a intrat in sant cu el, apoi a mai furat unul cu care a intrat in gardul unui imobil, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, informeaza Agerpres. „Barbatul, care nu detine…

- *Tanar reținut de polițiști pentru 24 de ore, pentru savarșirea unei infracțiuni de furt calificat* La data de 29 septebrie a.c., polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Cocoraștii Colț au identificat și depistat doi tineri cu varstele de 15, respectiv 19 ani domiciliați in comuna…

- A furat 80 de litri de motorina, din rezervorul unui camion. Tanar de 20 de ani, din Cugir, reținut de polițiști A furat 80 de litri de motorina, din rezervorul unui camion. Tanar de 20 de ani, din Cugir, reținut de polițiști La data de 19 septembrie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 23 de ani, la Moșnița Noua. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a furat de pe un șantier. Individul a mai incercat sa dea o spargere pe aceeași strada insa nu a reușit.