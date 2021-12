Stiri pe aceeasi tema

- In zonele inalte din Carpatii Meridionali este risc moderat, de gradul doi, de producere de avalanse de joi seara pana sambata, dupa care pericolul va fi mai mare, asa ca riscul va fi de gradul trei pe o scara de la unu la cinci.In prezent, cel mai mare strat de zapada este la Balea Lac, in muntii Fagaras…

- Accesul la Balea Lac se face pe Transfagarasan in conditii de iarna, pana la Balea Cascada, de unde trebuie luata telecabina. Transportul pe cablu de la Balea Cascada la Balea Lac se face cu ajutorul generatorului, relateaza Agerpres.Daca la Balea Lac este un risc moderat de producere de avalanse si…

- Cel mai mare strat de zapada din judetul Sibiu masurat la o statie meteorologica este de 50 de centimetri, la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, in zona turistica Balea Lac, unde se inregistreaza o pana de curent, potrivit meteorologilor. Contactati telefonic, cei de la telecabina…

- Ninsoarea din ultima perioada a dus la formarea unui strat de zapada de jumatate de metru si chiar mai mult la munte, in judetul Bihor. In aceste conditii, salvamontistii le recomanda turistilor sa tina cont de avertizarile privind vremea rea, atragand atentia ca, din cauza vizibilitatii scazute,…

- Cele mai cautate destinații din Romania, in aceasta perioada, sunt stațiunile montane, in care se pot practica și sporturi pe zapada. Mulți turiști cauta partiile de schi din nordul țarii, pentru a evita...

- Meteorologii anunta ca, de joi seara pana sambata dimineata, se vor semnala intensificari temporare ale vantului, care va spulbera zapada in zona montana inalta, dar si precipitatii moderate cantitativ sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare. Vineri va ninge pe arii restranse in vest, centru si…

- Treizeci si doua dintre localitatile judetului Arges se afla in carantina de noapte sau de week-end, incepand de sambata, 16 octombrie, conform unei hotarari aprobate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Numarul oraselor si comunelor din judet in care se impun temporar restrictii a crescut…

- Interpretul care in 2008 l-a salvat pe actualul președintele american, Joe Biden, dupa ce elicopterul in care se afla a fost forțat sa aterizeze din cauza unei furtuni de zapada, a fost scos din Afganistan. In urma cu o luna și jumatate el facea apel sa nu fie uitat in țara care a ajuns iar sub controlul…