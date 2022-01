Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani din comuna Vadastrița, județul Olt, este acuzat ca l-a obligat, prin șantaj și amenințari cu acte de violența, pe un copil de 15 ani sa ia de acasa 18.500 de lire sterline, fara ca parinții lui sa știe. Potrivit IPJ Olt, polițiștii au fost sesizați vineri de un minor,…

- Un barbat de 31 de ani, din Turda, a fost accidentat mortal, sambata seara, de o masina condusa de un tanar de 18 ani. "In jurul orei 20,50, un conducator auto in varsta de 18 ani, care se deplasa pe DN 15 E60, pe raza municipiului Campia Turzii, in afara localitatii, din directia Turda, ar fi surprins…

- Știu, nu ma cunoști. Dar eu iți știu scrierile și iți savurez arta penelului.Ai tot ce e mai frumos de la ambii parinți și un plus de la unchiul tau faimos ….și mai ai varsta fiului meu cel mic. Varsta la care absența unuia dintre parinți e de o durere sfasietoare.Cuvinte nu exista sa lipeasca la loc…

- Acesta nu avea nici permis de conducere! F. T. Sambata, polițiștii Secției rurale Valea Calugareasca l-au reținut pentru 24 de ore pe un tanar in varsta de 26 de ani, din comuna Draganești, acesta fiind suspectat de comiterea a doua infractiuni, respectiv „punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul…

- Un tanar de 16 ani din municipiul resedinta a fost retinut si urmeaza sa fie cercetat penal, dupa ce a fost surprins in timp ce agresa un elev de la o scoala din oras, asupra lui fiind gasite un cutit si un pistol de tip airsoft, au informat, vineri seara, reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi…

- Florin Marin, in varsta de 28 de ani, are un nou iubit la aproximativ un an de zile decat soțul lui, Philip Clements, s-a stins din viața. Conform thesun.co.uk , tanarul traiește o poveste de iubire cu Jeronimo Jesus de Vega, un barbat tanar care ii platește toate vacanțele. In anul 2017, romanul Florin…

- Tragedie de nedescris in familia unui tanar de doar 23 de ani din Mehedeinți! Barbatul a fost infectat cu virusul nimicitor Covid-19, iar in scurt timp totul a fost fatal. Din nefericire, acesta era vaccinat doar cu o doza, iar totodata prezenta și alte afecțiuni, ceea ce i-a agravat semnificativ starea…