- Un tanar revenit recent din Italia, originar din localitatea Curtuiușu Mare, comuna Valea Chioarului a avut neințelegeri cu familia pentru ca a fost trimis sa locuiasca in podul casei. Tanarul nu era izolat la domiciliu, nu a revenit in țara din zone aflate in carantina sau din zona galbena. Este asimptomatic,…

- Un tanar, in varsta de aproximativ 30 de ani, din Somcuta Mare a sunat la 112 si a anuntat ca se sinucide. Autoritatile au plecat imediat spre locul indicat de tanar. Acesta a revenit in tara, aseara, din zona sudica a Italiei. La frontiera a completat toate formularele si a declarat ca nu a fost intr-o…

- Inca doua cazuri de coronovirus au fost confirmate, oficial, in Romania. Conform digi24.ro, este vorba despre un barbat din Maramureș și o fmeie din Timișoara. Amandoi s-au intors din Italia. Revenim cu detalii.

- Scene desprinse parca de peste hotare, in Romania. Satenii din orașul Borșa, județul Maramureș, golesc magazinele de faina, zahar și ulei, de teama coronavirusului. Zeci de oameni au revenit aici din Lombardia, Italia, și sunt in carantina 14 zile.Primarul orașului Borșa, Sorin Timiș, a declarat,…

- Barbatul din Satu Mare, suspectat de coronavirus dupa ce s-a intors recent din Italia, unde a lucrat la un restaurant chinezesc a fost respins de familie și dat afara din casa, cu toate ca testele medicale nu au confirmat prezența viruslui ucigaș, el fiind suspect de pneumonie.

- Vremea a fost calda pentru aceasta perioada in judet. A plouat pe arii extinse, iar in zona montana inalta, precipitatiile au fost mixte. Valori ale temperaturii aerului: 2 grade C la Borsa, 3 grade la Viseu de Sus, Cavnic, Ocna Sugatag, Sighetu Marmatiei si Baia Sprie, 4 grade C in Baia Mare si la…