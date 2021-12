Stiri pe aceeasi tema

- Valentin, un tanar de 21 de ani, a ucis o femeie, mama a doua fetițe. Tragedia a avut loc in zona Ramford, o suburbie din Londra, Marea Britanie. Trupul neinsuflețit se afla intr-un tufiș, in apropierea unui spital din estul tarii și a fost gasit de un cetațean. Vinovatul a fost chemat in instanța…

- O instanța a refuzat sa examineze cererea de percepere a un miliard de dolari de la trupa Metallica Curtea de Arbitraj din regiunea Orel a refuzat sa examineze cererea unui cetațean rus cu solicitarea de a percepe un miliard de dolari de la trupa rock americana Metallica, se indica in dosarul cazurilor…

- Anda Adam se marita iar! Nici bine nu a divorțat, ca solista a fost ceruta in casatorie de noul ei iubit, Yosif Eudor Mohaci. Cererea a fost una fabuloasa, pe un taram de basm din Turcia, desprins parca din povești! Solista a fost dusa de afacerist intr-o vacanța romantica in Cappadocia, unde i-a spus…

- George Burcea și Viviana Sposub traiesc o frumoasa poveste de dragoste de aproape un an. Deși s-a spus recent ca nu mai formeaza un cuplu, cei doi sunt mai fericiți ca niciodata. Actorul a facut noi declarații despre iubita lui, pe care vrea sa o ceara in curand in casatorie. „Am un om foarte bun și…

- Cerere de casatorie inedita in Petrosani și-a cerut iubita de sotie in nacela autoscarii cu care se intervine la incendii, iar evenimentul a avut loc 35 de metri inaltime ,se arata intr-un comunicat al ISU Hunedoara. Sergentul major din cadrul ISU Hunedoara Andrei Calimandruc a ingenuncheat si a oferit…