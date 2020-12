Un tânăr din Iași fura mașini doar pentru a se plimba cu ele! Ce pedeapsă riscă acesta

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Iasi a decis, vineri, 20 noiembrie, sa o condamne la 3 ani de inchisoare cu suspendare pe doctorita Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase. Dorobat este cel mai cunoscut medic de pe frontul anti-Covid-19 din regiunea Moldovei.

- Avand in vedere situatia ivita in cadrul compartimentului Arhiva curenta din cadrul Curtii de Apel Iasi in care un numar de 3 salariati au fost confirmati pozitiv cu virusul SARS CoV-2, vazand si adresa Directiei de Sanatate Publica Iasi, Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de…

- Acuzat in Statele Unite ale Americii de spionaj, fostul angajat al serviciilor speciale americane, Peter Rafael Dzibinski Debbins, a recunoscut ca a colaborat cu serviciile speciale ruse, se mentioneaza intr-o declaratie publicata, de Departamentul american al Justitiei.

- CONDAMNARE… Ajuns inculpat, fostul politist Cristian Danu, trimis in judecata pentru trafic de droguri, si-a primit pedeapsa. Judecatorii Tribunalului Vaslui au decis condamnarea acestuia la la 6 ani si 10 luni de inchisoare in regim de detentie.Nemultumit de pedeaspa primita, in prima instanta, Danu…

- Ofițerii Secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție a sec. Rașcani din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, au intrat in posesia unei informații operative, despre activitatea infracționala a unui tanar, care urma sa puna in circulație droguri.

- Un minor in varsta de 15 ani din Capitala a fost identificat și urmeaza a fi atras la raspundere pentru furtul a 2 biciclete. Acesta nu este la prima abatere, anterior fiind cercetat penal pentru infracțiuni similare.

- IN ASTEPTARE…Ajuns inculpat, fostul politist Cristian Danu, trimis in judecata pentru trafic de droguri, mai are de asteptat pana isi va afla pedeapsa finala. Curtea de Apel Iasi a decis sa amane pronuntarea in dosar pana la jumatatea lunii viitoare. De asemenea, in prima instanta, Tribunalul Vaslui…

- SOLICITARE… Trimisi dupa gratii dupa ce au fost acuzati de omor, fratilor „dinamita” de la Horga nu le prieste regimul de detentie. Dupa ce au primit mandatele de arestare, cei cinci frati Maftei au dat fuga la Curtea de Apel Iasi in speranta ca vor scapa de gratii. Magistratii ieseni au respins insa…