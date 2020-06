Un tânăr din Iaşi, expert în metoda “accidentul”, reţinut de poliţişti Din cercetarile efectuate de politisti pana in prezent, a rezultat faptul ca tanarul ar fi fost complice la comiterea mai multor infractiuni de inselaciune prin metoda „accidentul", constand in aceea ca in perioada aprilie – octombrie 2018, 10 persoane cu varste cuprinse intre 61 si 90 de ani, ar fi fost contactate telefonic de catre o alta persoana, care prin folosirea de nume sau calitati false, le-ar fi spus ca rude de-al (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Botoșani, in colaborare cu cei din Arad, au efectuat percheziții in mai multe locuințe din Botoșani și in Penitenciarul Arad, in cadrul... The post Percheziții intr-un penitenciar din vestul țarii. Dosar de inșelaciune prin „metoda accidentul” appeared first on Renasterea banateana .

- Momente dramatice suprinse de la cumplitul accident din Braila, in care doi polițiști de 21 de ani și 45 de ani au ars de vii. In film este suprins... The post ”Aștia-s ai noștri! Aștia sunt baieții noștri!”. Momente dramatice surprinse la accidentul in care doi polițiști de 21 de ani și 45 de ani au…

- In ziua de 13 mai a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale Pitesti au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune. In urma administrarii probatoriului, politistii au stabilit ca, in cursul lunii aprilie a.c., un barbat de 32 de ani,…

- Politistii din Alba fac cercetari pentru identificarea unor persoane care ar fi escrocat, prin metoda accidentul, cetateni romani aflati in strainatate. Invocand faptul ca rudele lor din tara au suferit accidente rutiere, i-au determinat sa le transfere bani.

- Ziarul Unirea Vechea metoda de inșelaciune ”Accidentul”, inlocuita cu metoda ”COVID-ul”: Infractorii cer bani pentru achizitionarea de aparate de ventilatie Infractorii cauta sa gaseasca noi metode pentru a inșela oamenii, unii dintre ei incercand sa adapteze metoda ”Accidentul” la pandemia actuala.…

- Un barbat, in varsta de 30 de ani, a fost prins in flagrant de politisti, joi, in municipiul Constanta, in timp ce primea de la o batrana 2.000 de lei, dupa ce o pacalise la telefon ca fiul acesteia are nevoie de bani, fiind spitalizat in urma unui accident rutier, potrivit Agerpres.Politistii…

- Un barbat a fost prins in flagrant de politisti, in municipiul Constanta, in timp ce primea de la o batrana 2.000 de lei, dupa ce o pacalise la telefon prin metoda "accidentul". Politistii au fost sesizati de fiica batranei. Echipajul de politie a surprins in flagrant delict un barbat, de 30 de ani,…

- O femeie din Constanta a fost victima unei tentative de inselaciune prin metoda „accidentul”, adaptata la criza coronavirusului. Escrocii se dau drept rude, spun ca au fost depistati cu COVID-19 si cer bani pentru aparate de ventilatie.Femeia din Constanta a povestit clipele de groaza prin care a trecut,…