Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe incidente au avut loc in Franța in noaptea de Anul Nou, printre care o petrecere ilegala cu mii participanti si un deces din cauza folosirii neglijente a focurilor de artificii.Desi autoritatile au interzis orice petrecere si adunare in noaptea de Anul Nou, in localitatea Lieuron din vestul…

- Un tanar de 25 de ani a fost decapitat de focurile de artificii, iar un altul este grav ranit in orasul Boofzheim, in estul Frantei, in noaptea de Anul Nou. Detaliile acestui incident sunt inca neclare, dar potrivit unui ziar local cei doi se apropiasera prea mult de artificii in momentul exploziei.

- Un incident șocant s-a petrecut in orasul Boofzheim, in estul Franței, in noaptea de Anul Nou. Un barbat de 25 de ani a murit dupa ce a fost decapitat de focurile de artificii. Un alt tanar este grav ranit. Mai multe incidente au avut loc in Hexagon de Revelion.

- Franta va extinde intervalul orar al interdictiei de circulatie in 15 departamente ale tarii pentru a combate raspandirea COVID-19, au anuntat vineri autoritatile franceze, care au confirmat mai multe incidente petrecute in noaptea de Anul Nou, printre care o petrecere ilegala cu mii participanti…

- Focurile de artificii din orașele Brașov și Alba Iulia vor fi transmise pe Facebook și pe canalul You Tube. Astfel, acestea vor putea fi vazute de oamenii care nu au voie sa iasa din casa dupa ora 23.00, conform regulilor stabilite de autoritați pentru limitarea raspandirii virusului. Primaria…

- Un profesor de istorie a fost ucis cu sange rece in urma cu doar cateva zile, chiar in fața liceului unde preda. Motivele, pur rasiale și de religie, i-au adus sfarșitul intr-un mod atat de tragic. Guvernul francez a decis sa il omagieze cu cea mai inalta disticție a țarii.

- Compania Nationala Posta Romana a adaugat o noua destinatie pe harta retelei rutiere europene: Paris. Astfel, incepand cu luna octombrie, Posta Romana efectueaza curse directe, cu masini proprii, catre capitala Frantei. Cursa auto a fost inaugurata marti, odata cu plecarea primului transportcatre Paris,…

- Patru cersetori au castigat saptamana aceasta 50.000 de euro cu un loz "razuieste si castiga" facut cadou de un cetatean in orasul Brest, nordul Frantei, la usa unei tutungerii in fata careia acestia cerseau, relateaza miercuri EFE. "Stateau cu mana intinsa cersind la miezul noptii, cand un client al…