Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Cancescu, a fost condamnat la șapte ani și zece luni de inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat, intre altele, de trafic de influența și luare de mita, informeaza News.ro . Aristotel Cancescu a fost ridicat de catre politistii…

- Milionarul brașovean Ioan Neculaie, 64 de ani, a fost condamnat vineri, 21 ianuarie, la doi ani și doua luni de inchisoare cu executare de catre Curtea de Apel Brașov, a relatat publicația locala brașov.net . Neculaie a fost acuzat de procurori ca a tras cu arma in roțiile propriei mașini, suparat pentru…

- Fostul primar al comunei Belin, Siko Imre, a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu suspendare, printr-o sentinta definitiva pronuntata recent de Curtea de Apel Brasov, pentru obtinerea pe nedrept de fonduri europene pentru agricultura. Instanta a respins, ca nefondat, apelul formulat…

- Doi samsari auto din Cluj au fost condamnați la 7 ani și la 10 ani și 8 luni de inchisoare de Curtea de Apel Cluj, pentru evaziune fiscala, dupa ce au adus in țara 743 de mașini in numai 10 luni. ”In calitate de asociat unic și administrator al Resolution SRL Cluj-Napoca. acționand in baza…

- Adrian Craciunescu, fostul comisar șef al IPJ BN – Serviciul Ordine Publica și-a primit sentința definitiva. Curtea de Apel Cluj l-a condamnat la aproape trei ani de inchisoare cu executare. In 9 iunie 2020, polițistul Adrian Craciunescu, pe atunci comisar șef in cadrul IPJ BN- Serviciul Ordine Publica-…

- Primarul comunei Mintiu Gherlii, Dumitru Oltean, a fost achitat de Curtea de Apel Cluj, dupa ce a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu, scrie clujust.ro

- Fostul atacant italian Fabrizio Miccoli (42 de ani) s-a prezentat azi la inchisoare, dupa ce a fost condamnat definitiv la 3 ani și 6 luni pentru extorcare in stil mafiot. Fost jucator la echipe precum Juventus, Fiorentina sau Palermo, Miccoli a fost incarcerat azi dupa ce și-a epuizat toate caile…

- Condamnat de Curtea de Apel Cluj la 4 ani și 3 luni de inchisoare in al treilea dosar pe numele sau, Miron Panaitescu, mana dreapta a fostului patron Hexi Dan Condrea, a contestat in anulare decizia definitiva a instanței ardelene. Motivul: speța e asemanatoare cu alta in care e inculpat, dosarul Hexi…