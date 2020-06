Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Targoviște, de 68 de ani este a 13-a persoana din județ care a decedat avand infecția cu Post-ul DAMBOVIȚA: Un targoviștean, infectat cu Covid-19, a murit. Barbatul suferea și de alte boli apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Masina a derapat intr-o curba pe DJ711A si a intrat intr-o curte, pe raza localitatii Lunguletu, informeaza IPJ Dambovita. "Cauza probabila: neadaptare viteza la conditiile de drum (curba). Se efectueaza cercetarea la fata locului, urmand sa se stabileasca cu exactitate toate imprejurarile…

- Caz sfașietor. Florin, un tanar de 36 de ani, fost fotbalist, s-a stins din viața in Italia. Vestea a venit ca un șoc pentru toți cei care il cunoșteau și se banuiește ca acesta și-ar fi pus capat zilelor.

- Un tanar, in varsta de 31 de ani, este cel de-al 40-lea deces inregistrat in județul Neamț, la persoane confirmate cu coronavirus. El suferea de schizofrenie și obezitate. A fost confirmat pozitiv cu COVID-19 in ziua de 24 aprilie și a murit ieri, pe 11 mai, potrivit informațiilor date publicitații…

- Minora rapita in Pitești! Tanar de 20 de ani, reținut de polițiști. In urma cercetarilor privind dispariția minorei de 17 ani, din Pitești, petrecuta in ziua de 6 mai, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești au reținut un tanar de 20 de ani, din Ramnicu Valcea, județul Valcea. ”Ca urmare…

- Un tanar de 21 de ani a murit dupa ce a cazut din mașina sa, cu volanul pe dreapta, de la o inalțime de 4 metri. El a a pierdut controlul volanului și a ajuns intr-un șanț betonat. „La data de 05.05.2020, in jurul orei 06.00, o femeie, din localitatea Haret, in timp ce se […] Articolul ULTIMA ORA! Un…

- Vineri, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca doua decese din județul Mureș, ale unor persoane infectate cu coronavirus Sursa articolului: Inca doua decese in Mureș! Un tanar bolnav de COVID a murit, la 26 DE ANI Credit autor: Diana Panca. Source

- A fost inregistrat decesul cu numarul 14, din cauza coronavirus, din Romania. Este vorba despre un barbat de 52 ani internat in Spitalul Clinic Județean de Urgența Suceava care a fost confirmat pozitiv la COVID 19 in data de 23 martie 2020 și care a decedat in aceasta dupa amiaza. Barbatul suferea de…