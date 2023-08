Un tanar din Cugir care a talharit o varstnica lipsita de aparare, iși va petrece urmatoarele 30 de zile in arest preventiv Un tanar din Cugir iși va petrece urmatoarele 30 de zile, in arestul preventiv al IPJ Alba. Fapta care l-a adus pe tanar in stare de arest este o talharie pe care a comis-o pe o strada din oraș. Victima acestuia a fost o femeie lipsita de aparare, in varsta de 85 de ani. Mai […] Citește Un tanar din Cugir care a talharit o varstnica lipsita de aparare, iși va petrece urmatoarele 30 de zile in arest preventiv in Alba24 .