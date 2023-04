Stiri pe aceeasi tema

- Scandal pe o strada din Mihalț: Amenințari, o poarta distrusa și doi barbați reținuți. De la ce a pornit totul Un scandal a avut loc joi, 6 aprilie, pe o strada din Mihalț. Din cate se pare totul a pornit de o cearta intre o persoana cu o o familie din comuna. Imediat situația a escaladat și s-a transformat…

- Potrivit IPJ Constanța, la data de 31 martie, in jurul orei 20.00, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, doi minori, de 15 ani, respectiv 17 ani, și doi barbați, de 45 de ani, respectiv 47 de ani, s-au agresat fizic reciproc, pe bulevardul Aurel Vlaicu, pe fondul unui conflict spontan.„Cei…

- Retinut pentru furt calificat La data de 9 martie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu au efectuat 2 perchezitii in comuna Lumina, la locuinta unui minor, de 16 ani, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat.La data de…

- Un vrancean originar din comuna Cioraști, in varsta de 26 de ani, are de achitat o amenda penala, „plata” pentru un conflict avut cu un vecin. Partea vatamata, in varsta de 30 de ani, a și suferit rani in urma incidentului, dat fiind ca fusese lovit cu o piatra in cap, pe nepregatite. Totul a […] Articolul…

- Agitație mare in centrul orașului, tocmai in magazinul „Carrefour” – Silvania dupa ce un barbat a furat un cuțit, dar și o plasa cu bunuri și acte care era pe bancheta bagaje. Incidentul a avut loc miercuri, 1 februarie, in jurul orei 16, iar agentul de paza a solicitat sprijinul polițiștilor locali…

- Scandal intr-un autobuz STPT, marți dupa-masa, la Timișoara. Un tanar recalcitrant a fost luat pe sus dupa ce a amenințat și injurat calatorii și șoferul mijlocului de transport in comun. Șoferul a fost cel care a cerut ajutorul polițiștilor locali.

- Comunicat. Polițiștii de la Secția de Poliție nr 1. de pe Calea Aurel Vlaicu din Arad au emis un ordin de protecție provizoriu, pe numele... The post Poliția a intervenit in urma unui scandal izbucnit intr-o familie din Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .