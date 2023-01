Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Berzunți, județul Bacau, in varsta de 52 de ani, a primit 6 luni de inchisoare cu executare, pentru ca a omorat un pui de caine. Sentința nu este una definitiva, dar este fara precedent. Instanța a evidențiat „cruzimea deosebita, ferocitatea, brutalitatea, rautatea si salbaticia de care…

- Angajații Primariei comunei Gura Vaii, județul Bacau, vor avea salarii diminuate, dupa ce Consiliul Local a a aprobat o inițiativa a primarului localitații. Insuși edilul, Silviu Tinei, și-a diminuat indemnizația, cu 20%, la fel ca viceprimarul. „Vremurile grele cer masuri disperate”, a declarat, pe…

- Guvernul a adoptat miercuri o hotarare prin care 35 de localitați sau parți din localitați sunt atestate ca stațiuni turistice de interes local. Pe lista e și Caracalul. „Inca o veste buna, la final de an! Romania are 35 noi stațiuni turistice de interes local. Incepand de acum, acestea se vor putea…

- Elevul Simion Robert Achiriloaie a obținut locul al III-lea la proba Thao Lo individuala din cadrul Campionatului Național de Qwan Ki Do – Co Vo Dao, Arme tradiționale, juniori și seniori, organizat la Centrul de agrement Trotuș – Ionuț Iftimoaie, din Comanești, județul Bacau. ...

- Un barbat de 53 de ani din județul Bacau a murit in aceasta dimineața la spitalul din Roman, dupa un accident rutier produs in jurul orei 6.30, pe drumul național E85, in comuna Secuieni, judetul Neamț. Victima se deplasa pe o bicicleta in momentul in care a fost lovit de un TIR, conform TV M […] Articolul…

- Adrian Podoleanu, profesor de optica biomedicala la Universitatea din Kent, a fost primit in Academia Regala de Inginerie, din Marea Britanie. Originar din Comanești, județul Bacau, Podoleanu a teminat Electronica la Bucuresti, dupa care a ramas asistent la catedra de Fizica, iar din anul 1993 este…

- Un copil in varsta de trei ani este cautat de politistii din orasul Comanesti dupa ce, miercuri, a disparut de langa bunicul sau, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…