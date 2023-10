Stiri pe aceeasi tema

- Despre candidați bauți la examenul pentru obținerea permisului s-a mai auzit. Dar de aceasta data, un tanar din Cluj a plusat. La examenul pentru obținerea permisului de conducere, pe traseu, a fost gasit pozitiv la substanțe interzise. La data de 30 octombrie, in jurul orei 09.50, polițiștii din cadrul…

- Caz incredibil la Cluj, unde un candidat la examenul de obținere al permisului de conducere a fost prins drogat la volan, chiar in timpul examinarii . Dosarul a fost preluat de catre polițiști și urmeaza sa fie cercetat. La data de 30 octombrie a.c., in jurul orei 09.50, polițiștii din cadrul Poliției…

- ALERTA… Un tanar de 23 de ani din municipiul Huși, Butiuc Laurențiu, care se alfa in Iași in ultima perioada, este de negasit din data de 9 octombrie. Apropiații sai i-au anunțat dispariția la Poliție și așteptata cu inimile stranse orice detaliu despre tanar. “Se numește Butiuc Laurentiu și are 23…

- Un tanar de 17 ani a fost prins sambata in centrul Capitalei avand la el 100 de pliculete ce contineau un praf alb, anunta Jandarmeria Capitalei. „Sambata, 7 octombrie, „Sambata, 7 octombrie, in jurul orei 17:30, jandarmii bucuresteni, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu in zona centrala…

- Un tanar a fost retinut in legatura cu crima care a avut loc ieri noaptea in localitatea Lunca Cetatuii din comuna Ciurea. El se numeste Andrei Petronel Silion si este cunoscut cu porecla Casapu. In noaptea de sambata spre duminica, un tanar de 20 de ani a fost ucis cu mai multe lovituri de cutit, […]…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej – Biroul Rutier au dispus pe 7 septembrie masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 52 de ani, cercetat pentru savarșirea a doua infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost oprit in trafic de polițiști la aceeași data, in jurul orei 13.10,…

- Flagrant al politiștilor BCCO Alba Iulia: tanar prins in timp ce primea un colet plin cu droguri. A fost reținut Un tanar de 36 de ani din municipiul Cluj-Napoca a fost prins in flagrant, in timp ce primea un colet cu droguri provenit din Spania. Acțiunea a fost derulata de polițiștii Brigazii de Combatere…

- TANAR SI … INFRACTOR Pe 26 august, pe seara, la ora 21.00, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Husi, din cadrul Politiei Municipiului Husi, aflati pe un drum public din localitatea/comuna Padureni, au observat si efectuat semnal regulamentar de oprire, in vederea controlului, unei motociclete care nu…