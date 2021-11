Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii din zona au crezut ca vor avea un nou vecin. Cand cladirea a prins contur au ințeles ca in locul unei vile a fost construit un... bloc.Primarul orașului a cerut sistarea lucrarilor și a sesizat Serviciul Disciplina in Construcții. Chemat de autoritați sa lamureasca lucrurile, patronul firmei…

- O tanara romanca stabilita in Italia a incetat din viața, dupa ce iubitul ei a torturat-o in mod repetat. Deși prima data s-a declarat ca a murit din cauza unei afecțiuni a plamanilor, in urma unor anchete amanunțite, medicii legiști au descoperit ca organele ei i-au cedat, pe rand, din cauza batailor…

- Un roman ar putea fi condamnat la 14 ani de inchisoare in Italia, dupa ce și-a ucis prin tortura repetata iubita. Femeia, și ea romanca, a murit din cauza unei afecțiuni a plamanilor, dar medicii legiști au descoperit ca organele ei i-au cedat, pe rand, d

- Un ilfofean a petrecut 24 de ore in arestul Poliției buzoiene, dupa ce a taharit-o pe fosta sa iubita, o tanara din Ramnicu Sarat. „In ziua de 5 octombrie a.c., in urma activitatilor desfasurate de politistii de investigații criminale de la Poliția municipiului Ramnicu Sarat a fost retinut pentru 24…

- Imagini incredibile s-au viralizat vineri pe rețelele sociale. Este vorba despre o petrecere de nunta sarbatorita cu rafale de pistoale și pistoale-mitraliera Kalasnikov, la care de întreținerea atmosferei s-a ocupat Adrian Minune. Imaginile le-au atras atenția inclusiv polițiștilor…

- Poliția israeliana anunța, sambata, ca a mai capturat doi deținuți palestinieni care au evadat dintr-o inchisoare de maxima securitate din nordul țarii. Evadarea a avut loc la inceputul acestei saptamani.

- ​Elizabeth Holmes, fondatoarea și CEO-ul (directorul general) Theranos, o firma de testare a sângelui, ce anunța o tehnologie revoluționara și ajunsese sa valoreze peste 9 miliarde de dolari, este judecata pentru acuzațiile de fraudare a investitorilor și a pacienților.Citește mai departe…