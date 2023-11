Un tânăr din Cenade a intrat cu mașina într-un cap de pod. A fost transportat la spital pentru îngrijiri La data de 5 noiembrie 2023, in jurul orei 01,35, polițiștii rutieri din Blaj au intervenit pe Drumul Județean 141 C unde a fost semnalata producerea unui accident rutier. Din primele cercetari, a rezultat ca un tanar de 21 de ani, din comuna Cenade, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra acestuia și ar fi intrat in coliziune cu un cap de pod. In urma accidentului, conducatorul auto a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital. Acestuia i-au fost recoltate mostre biologice de sange, pentru a se stabili daca a fost sau nu sub influența alcoolului.… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT rutier pe DJ 141 C: Un tanar din Cenade a ajuns la spital dupa ce s-a izbit cu mașina de un cap de pod ACCIDENT rutier pe DJ 141 C: Un tanar din Cenade a ajuns la spital dupa ce s-a izbit cu mașina de un cap de pod Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de duminica, 5 noiembrie, in jurul…

- Tanar de 21 de ani din Cenade, ranit dupa ce a intrat cu mașina intr-un cap de pod. Accident pe un drum județean Un tanar de 21 de ani din Cenade (Alba) a fost ranit dupa ce a intrat cu mașina pe care o conducea intr-un cap de pod. Reprezentanții IPJ Alba au transmis ca accidentul s-a produs la data…

- Un barbat a fost lovit de o mașina, in apropiere de intersecția de la Poșta Veche. Acesta a fost gasit de echipajele medicale conștient și cooperant și a fost transportat la spital. Barbatul a fost lovit de o mașina in aceasta dimineața, in apropierea intersecției de la Poșta Veche. Acesta are in jur…

- Momente cumplite, miercuri de dimineața, pentru un barbat de 39 de ani, din comuna Moroeni! Acesta a fost transportat de urgența la spital dupa ce a fost lovit de o mașina. Groaznicul accident a avut loc pe DN 71, pe raza localitații Moțaieni. In urma impactului, pietonul a fost ranit, fiind transportat…

- Pompierii belgieni ajunși sambata dimineața devreme la locul in care un apel de urgența anunțase un accident au avut surpriza sa-l gaseasca pe șofer dormind, cu capul in jos. Mașina se rasturnase și romanul de la volan adormise dupa accident, scrie cotidianul Nieuws Blad.Un șofer beat s-a izbit in parapetele…

- Inconștiența maxima, luni de dimineața, pentru un șofer de 19 ani din Moreni! Acesta s-a urcat baut la volan și s-a aflat la un pas de moarte. In timp ce se deplasa pe drumul județean 720, in interiorul localitații Adanca, barbatul a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a oprit intr-un stalp,…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Politie Rurala Lechința au intervenit joi la un eveniment rutier semnalat in Țagșoru, pe Drumul Județean 151. La locul evenimentului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de un barbat de 22 de ani, din Catina, județul Cluj a parasit partea carosabila…

- Clipe dramatice, joi seara, pentru un copil de 12 ani, din satul Balteni, comuna Conțești! Acesta a fost transportat de urgența la spital dupa ce a fost lovit de o mașina pe DJ 711A, in afara localitații Lungulețu. La volanul autoturismului care a fost implicat in accident se afla un barbat de 52 de…