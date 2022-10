Un tânăr din Caraș-Severin s-a sinucis lăsând în urmă un bilet ciudat. Apropiații știu de ce s-a împușcat Jurnaliștii banațeni au aflat ca tanarul avea doar 19 ani și s-a sinucis impușcandu-se cu o arma de vanatoare care aparținea unui membru al familiei. S-a sinucis dupa ce l-ar fi intristat o fata Cand au ajuns la fața locului, oamenii legii au aflat ca sinucigașul a lasat in urma lui un bilet scris intr-o limba straina, conform expressdebanat.ro .”In aceasta dimineața, la ora 06:46, am fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la decesul unui tanar in varsta de 19 ani din Lupac. Echipajul care s-a deplasat la fața locului a constatat ca cele sesizate se confirma. (…) Tanarul a fost gasit in zona… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

