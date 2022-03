Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 26 de ani a primit o amenda penala de 2000 de lei dupa ce și-a dat jos pantalonii pe o strada din Campia Turzii și „și-a masat organele genitale, privind spre persoana vatamata”, scrie clujust.ro.

Un barbat de 23 de ani din județul Calarași a fost depistat de catre polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii conducand pe drumurile publice un autovehicul neinmatriculat și fara a...

In aceasta dimineața pe raza comunei Viișoara s-a produs un grav accident rutier soldat cu ranirea unui tanar Mașina care l-a accidentat era condusa de un barbat din Campia Turzii care are acum dosar...

In contextul in care in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 52 de apeluri la Dispeceratul National, Salvamont Romania indeamna la prudența și responsabilitate. „Inca o zi cu multe apeluri de...

In prima zi din an un tanar din Campia Turzii s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus baut la volan, fara permis și a provocat pe desupra și un accident rutier. Polițiștii din Aiud au intervenit, pe...

- Organizația de femei a Platformei Da a protestat in fața sediului ministerului Afacerilor Interne. Cer sa se faca dreptate „in cazul consilierei Lidia Guzun, care a fost agresata fizica, apoi a primit și o amenda”. „Vom merge la SPIA unde vom pune o sesizare coletciva din partea Lidie Guzun”, anunța…

- Un baiat de 18 ani a ignorat carantinarea dispusa in cazul sau de autoritatile sanitare si a decis sa distreze la o sala de jocuri de noroc. Acolo l-au gasit si politistii, carora le-a atras atentia pentru ca nu purta masca de protectie.