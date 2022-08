Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi traficanți de droguri din Brașov arestați anul trecut o luna dupa ce un tanar care a cumparat de la ei substanțe a murit la spital au fost condamnați la 10, respectiv 2 ani de inchisoare, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Politistii maghiari au oprit la un control de rutina un camion inmatriculat in Romania si condus de un sofer roman. Din acel moment, situatia a degenerat. Constient de infractiunile pe care le-a comis, soferul disperat a incercat sa fuga si a lovit masina Politiei.

- Un baiat de 18 ani, din capitala, este cercetat penal, fiind suspectat de comiterea unui furt. acesta risca o amenda de pana la 32 500 de lei, munca neremunerata in folosul comunitații de 120 la 240 de ore sau inchisoare pe un termen de pana la 2 ani.

- Polițiștii din Chișinau au prins in flagrant un barbat de 46 de ani, care deținea și vindea pe strada droguri. Acesta, locuitor al comunei Bacioi, era mai de mult in vizorul anchetatorilor, care l-au tot ținut sub observație și urmarit. Cand a fost reținut, barbatul avea la el cam doua kg de substanța…

- Politistii de la Crima Organizata au fost cei care au primit informatia ca un agent de la Rutiera face trafic cu droguri. L-au filat mai multe saptamani si au reusit sa-l prinda in flagrant.

- Ieri, 9 iunie 2022, in jurul orei 20.20, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii cu privire la un tanar de 26 de ani, din comuna Valea Lunga. Acesta a fost condamnat, de Judecatoria Mediaș, la executarea unei pedepse privative de libertate…

- Polițiștii au luat masuri severe impotriva tatalui indoliat al agentului rutier Bogdan Gigina, dupa ce s-a certat in mod violent cu soția lui, Carmen. Cei doi soți care, in anul 2015, și-au pierdut fiul, care a murit in timp ce deschidea coloana oficiala a lui Gabriel Oprea, au ajuns in pragul divorțului.

- Aseara, in jurul orei 22:30, polițiștii Direcției de patrulare Centru a INSP activind pe strada Ialoveni din municipiul Chișinau, au stopat pentru verificare un autovehicul. In urma identificarii s-a stabilit ca șoferul de 26 de ani a inminat inspectorilor de patrulare un permis de conducere MD fals.…