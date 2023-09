Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in București. Un barbat s-a urcat la volanul mașinii dupa ce a consumat droguri de mare risc. Acesta se afla in mașina alaturi de soția lui, care este insarcinata, și copilul lor. Polițiștii l-au testat cu aparatul drugtest, iar rezultatul a fost pozitiv.

- Un barbat s-a urcat drogat la volan, iar in mașina se aflau soția sa insarcinata și copilul lor. Citește și: 15 persoane, descoperite cu droguri la un festival din Mamaia Barbatul a fost depistat de polițiștii de la Brigada Rutiera in timpul unei razii, sambata seara, in Capitala. Aparatul drugtest…

- Parinții lui Vlad Pascu, cel care, drogat fiind, a ucis doi studenți in stațiunea 2 Mai, sunt audiați, joi dimineața, de procurorii DIICOT. Parinții lui Vlad Pascu au fost duși la DIICOT, pentru audieri, in jurul orei 10.40. Totodata, urmeaza sa fie dus la audieri și Vlad Pascu. Polițiștii și procurorii…

- Un tanar de 31 de ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea un autoturism pe DN 6, din localitatea Bradești, cu viteza de 115 km/h. Barbatul era drogat cu cocaina și avea permisul suspendat. Alt șofer a fost prins conducand cu 145 de km/h prin…

- Șoferul de 19 ani, drogat, care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei in localitatea 2 Mai, a fost prins si dus la audieri.El a fost depistat pozitiv la trei droguri, dupa ce fugise de la locul accidentului, iar acum este dus la audieri, la Politia Mangalia.El…

- Un tanar de 26 de ani a fost prins de polițiștii din Capitala cu mai multe plicuri cu droguri. Mașina in care se afla acesta a fost oprita in trafic joi seara pe o strada din Sectorul 2.Politistii de la Secția 9 au observat in trafic, joi seara, un autoturism ce se deplasa pe o strada din Sectorul…

- Un barbat a fost imobilizat de politistii din Bucuresti dupa ce a refuzat sa opreasca masina pe o conducea, el fiind urmarit in trafic. Ea a refuzat și sa fie testat pentru consumul de alcool si droguri, in masina sa fiind gasite mai multe substante din categoria drogurilor de risc. Politisti din cadrul…

- Un politist a fost prins drogat la volan, in drum spre serviciu. Ramane de vazut daca probele de sange vor confirma rezultatele drugtestului. Agentul de poliție, de 25 de ani, a fost oprit in trafic marți dimineața. Acesta se deplasa spre serviciu, in uniforma, cu mașina personala. Aparatul drugtest…