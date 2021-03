Stiri pe aceeasi tema

- Și-a batut fosta iubita in timp ce iși strangea bebelușul in brațe: Un tanar din Sebeș, REȚINUT de polițiști pentru 24 de ore Polițiștii din Campeni l-au reținut pe un barbat care și-ar fi agresat fosta concubina, in zona autogarii din Sebeș. A fost emis și un ordin provizoriu de protecție. Polițiștii…

- Un barbat din comuna Roșia Montana a fost reținut de polițiști pentru violența in familie. Și-a agresat iubita și fiica și a distrus bunurile din locuința. Pe numele sau a fost emis și un ordin provizoriu de protecție prin care i-a fost interzis sa se apropie de membrii familiei sale. Potrivit IPJ Alba,…

- Polițiștii din Sebeș l-au reținut pe un tanar care este cercetat pentru infracțiuni de lovire sau alte violențe, violența in familie, distrugere și violare de domiciliu. Barbatul și-ar fi agresat concubina, dupa care i-ar fi lovit și pe membrii familiei acesteia. Potrivit IPJ Alba, la data de 22 februarie…

- Barbatul care si-a batut violent fiul in varsta de 7 ani cu o bucata de lemn, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Incidentul s-a produs pe motiv ca baiatul avea dificultati in a-si rezolva tema pentru școala. De asemenea, sotia si copiii barbatului au fost plasati in…

- Barbatul din judetul Suceava, care apare intr-o filmare in timp ce iși lovește violent copilul, cu o bucata de lemn, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Potrivit polițiștilor suceveni, sotia si copiii agresorului au fost plasati in Centrul Social pentru Victimele Violentei Intrafamiliale…

- Polițiștii din Roșia Montana l-au reținut pe un barbat din comuna care și-ar fi lovit și amenințat concubina și nu ar fi respectat dispoziția ordinului de protecție provizoriu de a nu se apropia de aceasta. Potrivit IPJ Alba, la data de 28 decembrie 2020, in jurul orei 15.00, polițiștii din Abrud au…

- UPS!… Un barbat din Barlad, cercetat pentru incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protecție, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Reclamat de mama sa ca a incalcat ordinul de protecție, procurorul de caz a dispus, dupa audieri, ca acesta sa fie plasat sub control judiciar. Asta ca sa-i…