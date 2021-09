Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 24 de ani din Alba a murit, marti, dupa ce a fost agresat cu violenta de prietena sa, o femeie in varsta de 33 de ani.Totul a avut loc in municipiul Blaj, iar femeia este cercetata acum pentru omor, informeaza Politia din Alba.„In aceasta dimineata (marti - n.r.), IPJ Alba a fost sesizat,…

- O crima oribila a avut loc, in aceasta dimineța, in municipiul Blaj din județul Alba, acolo unde un tanar de 24 de ani a fost ucis de iubita lui cu aproape zece ani mai mare. Femeia este in custodia anchetatorilor. In aceasta dimineața, IPJ Alba a fost sesizat prin 112, cu privire la faptul ca un…

- Marți dimineața, IPJ Alba a fost sesizat, prin 112, cu privire la faptul ca un tanar de 24 de ani, din Blaj, ar fi fost victima unei fapte cu violența, in urma careia și-a pierdut viața. Din primele cercetari a rezultat ca a fost agresat de catre concubina sa, o femeie de 33 de ani, care este in custodia…

- Un tanar a decedat, iar altul a ajuns la spital, dupa ce automobilul cu care se deplasau s-a izbit intr-un copac. Tragedia a avut loc in aceasta noapte, in jurul orei 23:00, pe traseul R-13 intre orasul Biruința și satul Marașești, raionul Singerei.

- In ultimele 24 de ore, un tanar de 17 ani, din judetul Vrancea a pierdut lupta cu infectia. Romania a inregistrat de ieri si pana azi 2.033 de noi imbolnaviri cu COVID-19. Au fost 48 de decese, dintre care si un adolescent.

- Tanarul se numeste Daniel Popescu, si avea 23 de ani. Aceste lucra in Germania si venea des in Romania, in localitatea Baltati. Acesta are mai multi frati care ii regreta moartea. Tanarul se intorcea azi noapte de la iubita lui din localitatea Spinoasa iar din cauza vitezei si a lipsei de experienta,…

- Un accident tragic a avut loc miercuri, 30 iunie, in județul Botoșani. Un tanar de doar 27 de ani s-a stins din viața dupa ce a intrat violent cu motocicleta pe care o conducea in mașina la volanul careia se afla chiar unchiul lui. Din pacate, baiatul nu a mai avut așadar nicio șansa sa supraviețuiasca…

- Un apel la 112 a semnalat echipajelor de urgența vineri seara, in jurul orei 22.00, o posibila persoana inecata in lacul Ghioroc. Un echipaj de scafandri și o barca de cautare din cadrul ISU Arad s-au deplasat la fața locului, unde au inceput cautarile, care s-au facut la indicațiile unui pescar cu…