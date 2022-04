Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de mediu din Baia Mare monitorizeaza in permanența apele raului Sasar din oraș dupa ce de miercuri apa unui canal colector din fosta zona industriala a orașului a devenit roșiatica. Fenomenul e provocat de o poluare cu minereuri neferoase, provenite de la o veche mina nefuncționala. Nu e…

- O autospeciala de poliție din Bistrița-Nasaud, aflata in misiune in județul Maramureș, a fost implicata intr-un accident rutier in municipiul Baia Mare. Un autoturism condus de o tanara baimareanca a intrat in coliziune cu mașina polițiștilor bistrițeni. Aseara, 08 martie 2022, la ora 21.35, polițiștii…

- Un accident neobișnuit a avut loc pe Strada George Coșbuc din Baia Mare. Un autoturism ce se deplasa pe trotuar, a lovit un copac. Așteptam cu nerabdare explicația reprezentanților IPJ Maramureș cu privire la acest accident și vom reveni! Source

- La sediul I.S.U. Maramureș s-a desfașurat astazi oceremonie, care a consfințit o schimbare de generații. Zece absolvenți ai promoției 2022, a Scolii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” Boldești, s-au prezentat astazi la datorie. Printre aceștia s-a numarat și sg.maj. Petran…

- Codul galben pentru județul Maramureș a adus ninsori abundente in zona de munte, iar traficul rutier in acest moment intre Baia Mare și Mara se desfașoara cu dificultate in pasul Gutai, pe DN18. Drumarii acționeaza insa ineficient deoarece dupa ce aceștia au trecut șoseaua este acoperita instant de…

- Universitatea Tehnica Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord, cu sediul in Baia Mare, str. V. Babeș nr. 62A, jud. Maramureș, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale, vacante de secretar facultate, studii superioare. Conditiile specifice necesare in vederea…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatorești Morari și Asociații cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramureș, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunoștința generala ca in ziua…