- Polițiștii din Buhusi au depistat un tanar banuit de comiterea infracțiunilor de talharie calificata si viol, asupra unei batrane din comuna Blagesti. Tanarul in cauza a fost reținut pentru 24 de ore. La data de 12 martie a.c., polițiștii din Blagesti s-au sesizat din oficiu despre faptul ca o batrana…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 4 Ploiești au fost sesizați, duminica, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta i-ar fi sustras unui barbat telefonul mobil, in timp ce se deplasa in parcul Mihai Eminescu catre domiciliu. La puțin timp, in cadrul verificarilor efectuate,…

- Polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit pe raza localitații Ciugud, pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Un tanar de 23 de ani, din comuna Santimbru, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 107 C, a intrat in coliziune cu un autoturism parcat. Incidentul s-a…

- Un barbat, de 42 de ani, din Targu Jiu, a fost arestat preventiv dupa ce a fost prins la furat in Spitalul Județean de Urgența din oraș. Suspectul, acuzat de furt calificat, se afla deja in vizorul poliției. In cursul zilei de ieri, acesta ar fi sustras un telefon mobil care se afla pe o masa in incinta…

- Miercuri, 6 ianuarie, polițiștii din Baia Mare au reținut pentru 24 de ore un tanar de 22 de ani din municipiu, sub aspectul comiterii infracțiunii de furt. In fapt, in 5 ianuarie, polițiștii baimareni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in aceași zi, in jurul orelor 10:15,…

- Un tanar de 18 ani a fost prins de polițiștii din județul Mureș, in noaptea de Revelion, la puțin timp dupa ce a spart sediul unei firme de unde a furat 172 de pachete de țigari, anunța MEDIAFAX. Potrivit IPJ Mureș, polițiștii din Targu Mureș au prins in noaptea de Revelion, pe o strada din…