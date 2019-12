Stiri pe aceeasi tema

- Un incident neobișnuit a produs pagube semnificative astazi, la primele ore ale dimineții, in Arad. Un barbat a avariat o mașina aruncand de la etaj cu doua gantere, iar apoi a ieșit in strada cu o maceta in mana, provocand daune altor șase automobile pe care le-a lovit cu pietre. „In aceasta dimineața,…

- In baza probatoriului administrat, politistii din cadrul Politiei municipiului Baia Mare au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui tanar din municipiu, cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, lovire sau alte violente, amenintare si distrugere. Acesta…

- Accident spectaculos, noaptea trecuta, pe strada Negru Voda din Pitesti. Baut la volan, dupa ce a iesit fara sa se asigure din parcarea unui magazin, un sofer pitestean a reusit sa faca praf trei autoturisme dintr-o lovitura. Unul dintre ele, care circula regulamentar, a ajuns chiar cu rotile in sus.…

- Politistii din cadrul Poliției oraș Negrești Oaș au identificat un tanar de 24 de ani, banuit de comiterea a doua furturi calificate și a trei tentative de furt calificat, toate produse pe raza orașului Negrești Oaș. Activitatile de documentare si investigare efectuate de politistii de investigații…

- Cel puțin 16 persoane au fost ranite luni dupa-amiaza, dupa ce un individ aflat la volanul unui camion furat a lovit mai multe mașini in orașul Limburg din vestul Germaniei, a anunțat Poliția, care a precizat ca nu exclude posibilitatea unui atac terorist, relateaza agenția Dpa, potrivit Mediafax.Opt…

- Potrivit IPJ Cluj, la data de 5 octombrie a.c., în jurul orei 02:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați telefonic de catre un barbat în vârsta de 46 de ani, din municipiul Onești, județul Bacau, despre faptul ca, în timp ce se afla pe…

- Un barbat de 24 de ani, din Targu-Jiu, a ajuns la spital, in stare grava, miercuri dimineața, dupa ce a fost injunghiat de un minor de 16 ani. Adolescentul violent a fugit dupa comiterea faptei, insa a fost prins in scurt timp de polițiști. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore, in urma audierilor,…

- Un individ a fost reținut dupa ce a injunghiat șase persoane in incinta sediului unei companii din orașul Tallahassee, statul american Florida, informeaza site-ul postului CNN.Poliția din Tallahassee a transmis ca ancheteaza un incident produs miercuri dimineața la compania Dyke Industries,…