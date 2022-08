Stiri pe aceeasi tema

- Tanar de 26 de ani, din Alba Iulia, batut de tatal alcoolizat: Polițiștii au emis un ordin de protecție Tanar de 26 de ani, din Alba Iulia, batut de tatal alcoolizat: Polițiștii au emis un ordin de protecție La data de 12 august 2022, polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați de catre un tanar de 26…

- Joi, 11 august 2022, in jurul orei 20.00, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un tanar de 26 de ani, din Ocna Mureș, in timp ce conducea un autoturism, pe Calea Moților din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a…

- Doi tineri din Alba, reținuți de poliție la opt zile dupa ce s-au batut. Unde a avut loc confruntarea și de la ce a plecat Polițiștii din Alba au reținut doi tineri unul din Cricau și altul din Alba Iulia și ii cerceteaza pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Aceștia au fost reținuți la opt…

- Un tanar de 27 de ani, dintr-o comuna giurgiuveana, s-a prezentat la un post de Poliție din județ, unde a predat un rucsac gasit pe strada. In rucsac erau 37.000 de lei. S-a intamplat miercuri seara, in jurul orei 18, cand, potrivit IJP Giurgiu, la postul de poliție Bolintin Deal s-a prezentat un barbat,…

- Un tanar a gasit pe o strada din Bolintin Deal, judetul Giurgiu, un rucsac in care se afla suma de 37.000 de lei. Politistii au reusit sa dea de urma proprietarului si sa-i inapoieze banii, informeaza TVR. „Un tanar, de 27 de ani, din localitatea Ulmi, judetul Giurgiu, s-a prezentat la cel mai apropiat…

- FOTO: Tabara de nomazi, stabilita langa centura municipiului Alba Iulia, controlata de Poliție. Au gasit o fata disparuta de acasa Polițiștii din Alba Iulia au acționat, cu efective suplimentare, pentru creșterea gradului de siguranța publica și combaterea cerșetoriei, pe raza municipiului. Acțiunea…

- Un minor din Alba Iulia, batut de un tanar: Unde s-a petrecut incidentul. De cate zile de ingrijiri medicale are nevoie copilul Un minor de 17 ani a fost batut, de un tanar de 20 de ani, intr-un parc din Alba Iulia. Mai exact, incidentul s-a petrecut, in data de 27 iulie, intr-un parc din apropierea…