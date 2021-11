Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate, impreuna cu procurorii DIICOT, au descoperit si ridicat un kilogram de substante psihoactive in urma unei perchezitii efectuate la locuinta din municipiul Bistrita a unui tanar de 26 de ani, care deja se afla in arest la domiciliu, fiind cercetat…

- Aproape 500 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate, in cadrul actiunilor de verificare a respectarii masurilor de prevenire a raspandirii coronavirusului in judetul Arges, in ultimele 48 de ore.

- Deputatul PSD Marius Horia Tutuianu l-a intrebat pe Dragos Pislaru cate agentii sunt in subordinea Ministerului de Finante si sa le denumeasca. Apoi, Tutuianu i-a transmis presedintelui Comisiei, deputatului PNL Bogdan Hutuca, faptul ca ar fi vrut ca ministrul desemnat sa raspunda la fiecare intrebare…

- Un barbat de 40 de ani, din municipiul Targu Jiu, banuit de savarșirea infractiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, a ajuns in arestul IPJ Gorj. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca in noaptea de 17 spre 18 octombrie, barbatul, in timp ce…

- Un barbat de 21 de ani din Timișoara care se afla intr-o sala de jocuri de pe bulevardul Eroilor de la Tisa s-a ales cu dosar penal sambata seara, dupa ce le-a aratat polițiștilor care efectuau mai multe controale pentru respectarea masurilor COVID un certificat verde fals, potrivit site-ului local…

- Un tanar de 20 de ani, din Alba Iulia, a fost reținut de oamenii legii, dupa ce a gasit un card bancar pe strada și a efectuat multiple plați cu acesta in diferite locuri. Barbatul se afla sub control judiciar pentru alte fapte. Acesta a provocat un prejudiciu in valoare de 800 de lei. Tanar […] The…

- Un tanar din Stroiești, care a provocat un accident mortal in timp ce se deplasa cu un motoscuter, a fost condamnat definitiv la o pedeapsa de un an și opt luni de inchisoare, in regim privativ de libertate. Magistrații de la Curtea de Apel Suceava au admis apelul inculpatului și i-au mai redus din…

- „Dragonu” vrea in arest la domiciliu. Cum vrea cel mai important furnizor de canabis din Alba Iulia inapoi in libertate „Dragonu” vrea in arest la domiciliu. Cum vrea cel mai important furnizor de canabis din Alba Iulia inapoi in libertate Un infractor periculos considerat de anchetatori cel mai important…