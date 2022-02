Un tânăr din Alba Iulia, aflat sub influența substanțelor psihoactive, a fost depistat la volanul unei mașini In noaptea de 15/16 februarie 2022, in jurul orei 03,30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, in timp ce acționau pe strada Arieșului din Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 21 de ani, din Alba Iulia. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul drogtest, a rezultat ca era sub influența substanțelor psihoactive, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

