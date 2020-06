Un tanar din Alba Iulia a incalcat ordinul de protecție și a distrus ușa apartamentului tatalui sau. A fost reținut de polițiști și urmeaza sa fie cercetat sub control judiciar. La data de 20 iunie 2020, un barbat de 73 de ani, din Alba Iulia a sesizat poliția cu privire la faptul ca fiul sau […] Citește Un tanar din Alba Iulia a spart ușa apartamentului in care locuiește tatal sau. Avea ordin de restricție fața de acesta in Alba24 .