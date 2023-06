Stiri pe aceeasi tema

- Publicația Reporter IS a publicat o serie de imagini cu primarul din localitatea Barnova, in timp ce coordona lucrarile la ridicarea unei ferme, folosind un excavator de la Primarie și mai multe persoane obligate sa faca munca in folosul comunitații Jurnaliștii locale susțiin ca lucrarile se faceau…

- Lidia Buble a fost condamnata, vineri, de Curtea de Apel Bucuresti, la un an inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimisa in judecata de DIICOT. Cantareața a fost acuzata ca a mituit, in februarie 2021, doi politisti de la Rutiera, pentru a nu fi testata cu aparatul etilotest, amintește…

- Cantareața Lidia Buble a fost condamnata definitiv , vineri, de Curtea de Apel Bucuresti la un an inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimisa in judecata de DIICOT. Artista a fost acuzata ca a mituit doi polițiști de la Rutiera pentru a

- Comunicat. Și in ultima luna, polițiști locali cu atribuții in domeniul ordinii publice din cadrul Direcției Generale Poliția Locala Arad au supravegheat modul de executare... The post Prin munca in folosul comunitații au fost adunate 24 tone de gunoi din Arad appeared first on Special Arad · ultimele…

- Oprit pe cand serpuia cu Opelul pe strazile din Parcovaci, un sofer a scapat cu o pedeapsa simbolica. Ilie Ceuca a fost oprit de politisti in seara zilei de 26 iunie. Oamenii legii observasera parcursul sinuos al automobilului. La testarea cu aparatul Drager a rezultat o concentratie a alcoolului de…

- Cum a incercat un barbat din Alba sa scape de munca in folosul comunitații cu un certificat de handicap: A fost condamnat pentru conducere fara permis și sub influența alcoolului Cum a incercat un barbat din Alba sa scape de munca in folosul comunitații cu un certificat de handicap: A fost condamnat…

- Notarul public Petru Atanasoaei a incheiat un acord de recunoaștere a vinovației cu structura locala a DNA pentru o fapta comisa in dosarul care il vizeaza și pe comisarul-șef Radu Obreja, fostul șef al Serviciului Permise și Inmatriculari Suceava. Curtea de Apel Suceava a admis acest acord, prin ...

- O activista poloneza, Justyna Wydrzynska, a fost condamnata marti de un tribunal de la Varsovia la munca in folosul comunitatii, dupa ce a fost gasita vinovata de asistenta la avort, anunta asociatia din care face parte, Abortion Dream Team, relateaza AFP. Justyna Wydrzynska, care a furnizat pilule…