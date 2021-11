Un tânăr de doar 25 de ani a murit din cauza Covid-19 Un tanar in varsta de 25 de ani, din Calarași, a murit din cauza Covid-19. Barbatul nu era vccinat și prezenta și alte comorbiditați. Numarul persoanelor care se imunizeaza impotriva COVID a scazut in ultimele zile in Romania. The post Un tanar de doar 25 de ani a murit din cauza Covid-19 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

