Un tanar s-a inecat, miercuri dupa-amiaza, in raul Timiș. Pentru a-i gasi trupul, a fost necesara oprirea deversarii apelor din barajele Poiana Marului si Rusca Teregova, conform Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Caraș-Severin. „Azi (miercuri – n.red.), in jurul orelor 17.10, in urma unui apel 112, pompierii militari caraseni au intervenit de urgența pentru […]