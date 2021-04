Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, a deplâns luni moartea „tragica” a unui tânar afro-american, Daunte Wright, ucis cu o zi înainte de poliție în timpul unei opriri de trafic, în timp ce a cerut protestatarilor sa ramâna „pașnici” dupa o prima noapte…

- Noi proteste împotriva poliției au erupt duminica noaptea în orașul american Minneapolis dupa împușcarea fatala a unui tânar afro-american oprit de ofițeri în trafic, relateaza NBC News.Incidentul a avut loc dupa mai multe zile în care protestatarii anti-poliție…

- Minneapolis devine din nou scena protestelor și violențelor intre manifestanți și polițiști, chiar in timp ce are loc procesul lui Derek Chauvin, polițistul care l-a ucis pe George Floyd. Noi proteste au inceput in metropola americana dupa ce polițiștii au impușcat mortal un tanar de culoare dupa un…

- Un tanar de culoare a fost impuscat mortal de politie duminica in zona metropolitana a orasului Minneapolis dupa ce a fost oprit pentru o incalcare a traficului rutier, informeaza luni agentia Reuters. Incidentul, survenit la circa 15 kilometri de locul unde a fost omorat George Floyd…

- Orașul Minneapolis va plati 27 de milioane de dolari familiei lui George Floyd, in cadrul unui acord intre parțile implicate in procesul civil, relateaza Reuters, citata de HotNews . Afro-americanul, in varsta de 46 de ani, a murit asfixiat in mai 2020, dupa ce polițistul Derek Chauvin a stat cu genunchiul…

- Un tribunal din Minnesota a stabilit un al treilea capat de acuzare impotriva lui Derek Chauvin, si anume de crima de gradul trei, in contextul in care fostul politist din Minneapolis a fost inculpat de crima de gradul doi, un capat de acuzare mai grav, in uciderea afroamericanului George Floyd la…

- Potrivit unei cercetari BBC, un tanar brazilian de culoare are de cinci ori mai multe sanse sa fie impuscat de politie decat unul alb. Cercetarea a subliniat de asemenea nivelul uluitor de violenta utilizata de politia braziliana in principalele orase ale tarii. BBC a analizat mai mult de 1.200 de victime…