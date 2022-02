Stiri pe aceeasi tema

- Andrei, un tanar de 35 de ani e de negasit, asta dupa ce in urma cu șapte zile a disparut de acasa. Nimeni nu mai știe nimic de el, iar verișoara sa, cunoscuta artista Ionela Stancioi e disperata. Ea spera ca acesta sa revina acasa.

- Un tanar din Varteșcoiu, acum in varsta de 18 ani, a fost condamnat definitiv pentru un furt cu repetiție comis pe cand era minor, in dauna aceleiași persoane vatamate. Adolescentul a sustras bani – prima oara 1.700 de lei, iar la cateva zile, alți 200 de lei, incercand totodata sa plece și cu niște…

- Un barbat in varsta de 59 de ani este cautat cu disperare de familie dupa ce a disparut de acasa de aproape o luna. Ion Berbec locuia cu fiica sa in localitatea Fundeni din comuna buzoiana Zarnești. Pe 23 decembrie, barbatul a pelcat de acasa și nu a mai revenit nici pana azi. Rudele l-au …

- La o zi distanța dupa ce a disparut, un tanar de doar 20 de ani, din Cluj, a fost gasit fara viața de catre oamenii legii. Familia este ingenuncheata de durere, astfel ca Istvan-Ewald plecase de acasa voluntar, miercuri, in jurul orei 12. Unde i-au descoperit oamenii legii trupul neinsuflețit.

- AȚI VAZUT-O? La data de 27 decembrie a.c., in jurul orei 3.40, polițiștii din cadrul Secției nr.8 de Poliție Rurala Balțești au fost sesizați de catre o femeie, cu privire la faptul ca fiica sa, Adam Miruna Raluca, in varsta de 19 ani a plecat voluntar și nu a mai revenit la domiciliul sau…

- Durere fara margini pentru o familie din Nistorești. Vineri dimineața, un tanar de 22 de ani, originar din localitate, dar care lucra in Italia, a fost gasit fara suflare in casa, alaturi de colegul sau de camera și de munca. Tanarul locuia de cateva luni in localitatea Monte, comuna Brienza, in provincia…

- Barbat disparut! Pe 8 decembrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung au fost sesizați, de un barbat, cu privire la faptul ca, in ziua de 4 decembrie, fiul sau, URSU LILIAN GABRIEL, de 21 de ani, a plecat voluntar de pe raza localitații Stoenești, fara a mai reveni la domiciliu. Semnalmente:…

- Un tanar de 16 ani, din Cluj-Napoca, a plecat de acasa in data de 25 noiembrie, iar pana astazi, 30 noiembrie, nu s-a mai intors.„Azi, 30 noiembrie a.c., poliția a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 25 noiembrie a.c., in jurul orei 12.00, numitul KALLOSI NICOLAE, in varsta de 16 ani a…