- Tanarul de 34 de ani care a fost internat in stare grava la „Victor Babeș” in urma cu o luna, dupa o vacanța in Italia și tratament administrat benevol cu vitamine, a murit. Deși medicii l-au stabilizat, a forțat externarea pe propria semnatura. A decedat pe drum.

- Un tanar de 34 de ani, din Timisoara care a ajuns la spital in stare grava, spunandu-le medicilor ca nu crede in vaccin, a murit dupa ce a cerut sa plece din spital pe proprie raspundere. Inainte de externare, tanarul facea apel la oameni sa se vaccineze.

- Dr. Beatrice Mahler a povestit o intamplare neașteptata despre un pacient cu covid-19. Medicul a spus tot ce s-a intamplat, spre uimirea ei și a altor cadre medicale. Cum a ajuns un pacient bolnav la spital Cazurile de covid-19 incepa sa creasca in Romania. Numarul pacienților a depașit 1500, dintre…

- Alin Petre Tacutu, un tanar din Gorj, student la Facultatea de Medicina Dentara din cadrul UMF Timisoara, a cazut cu trotineta in 14 august. A murit la spital, la o saptamana dupa incident.

- Tragedie intr-o familie din Salva. Un barbat a murit rapus de COVID, intr-un spital din Spania. Și soția lui e internata. Dorel, un barbat de 42 de ani, originar din Salva, a plecat de peste 20 de ani din localitatea natala, in Spania. Acolo a locuit impreuna cu soția sa, Ioana, și cei doi copii ai…

- Tragedie in Rusia. Noua bolnavi de COVID-19 au murit sufocați intr-un spital, dupa ce o conducta de oxigen s-a defectat, au anunțat agențiile de presa ruse. Conform autoritaților, bolnavii erau intubați și nu puteau respira singuri. Noua persoane infectate cu coronavirus și-au pierdut viața, dupa ce…

- Peste 50 de pacienți infectați cu coronavirus au murit intr-un incendiu care a izbucnit intr-un spital din orașul Nasiriya din Irak. Tragedia s-a intamplat chiar la puțin timp dupa ce in Bagdad a avut loc un alt eveniment de același tip in care atunci și-au pierdut viața peste 80 de persoane.

- Tragedie intr-un spital din regiunea Reazan, Rusia. Trei oameni au murit, iar 11 au fost raniti dupa izbucnirea unui incendiu in sectia de reanimare. Victimele si-au pierdut viata dupa ce s-au intoxicat cu fum. Presa locala scrie ca inca 37 de persoane au fost evacuate.