- Lebedele nu si-au parasit cuibarul si erau in pericol de moarte, relateaza adevarul.ro„Cuibarul unei familii de lebede aflate pe barajul Targu Jiu a ajuns in portile barajului. Incercam relocarea acestuia, altfel exista riscul sa fie aspirate prin porti!Cuibarul s-a desprin si a fost purtat de apa“,…

- Escrocii prin metoda ”Accidentul” au facut o noua victima. Este vorba despre o batrana de 82 de ani, care le-a dat toti banii din casa la doi barbati, care sustineau ca au nevoie de ei ca sa ii salveze fiul, ce ar fi fost victima unui grav accident rutier.

- In aceasta dimineata, in jurul orei 6, politistii Sectiei nr. 2 Politie Iasi au fost sesizati de catre o persoana, cu privire la faptul ca, in parcul Copou din mun. Iasi a observat un tanar decedat, langa acesta fiind o arma.Politistii efectueaza verificari in vederea stabilirii situatiei de fapt. ...

- Politistii vranceni efectueaza, miercuri dimineata, noua perchezitii domiciliare la persoanele banuite de implicare in altercatia din cartierul Gara din municipiul Focsani, in urma careia un tanar a fost injunghiat. „La aceasta ora politistii vranceni desfasoara noua perchezitii la locuintele folosite…

- Ieri, 17 februarie, la ora 14.53 polițiștii Postului de Poliție Comunal Moisei au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat, cu privire la faptul ca a fost agresat de catre un alt barbat. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat apelantul ca fiind un barbat de 38 de ani din Moisei,…

- Un tanar din Targu Jiu și-a ingropat cainele intr-o padure de la marginea orașului. El a fost ajutat de cațiva prieteni sa sape groapa animalului de companie. Insa o persoana care i-a vazut a sunat la 112 și barbatul s-a ales cu dosar penal.

- Un tanar, in varsta de 29 de ani, a fost prins de oamenii legii dupa ce a intrat cu forța in casa unei femeie batrane. In momentul de fața, acesta se afla dupa gratii și iși așteapta sentința. Victima are 67 de ani. A spart ușa casei și a intrat peste femeie Individul a spart […] The post Tanar arestat…

- Fiul unui cunoscut om de afaceri din Targu Jiu a fost implicat intr-un grav accident rutier. Tanarul, de 21 de ani, s-a urcat joi cu un bolid pe o mașina care staționa in zona DN 67 Barsești. In urma impactului a rezultat ranirea unui barbat de 40 de ani, din Oradea, județul Bihor, care se afla in mașina…