- Un tanar de 32 de ani din Prigoreni, județul Iași, a murit din cauza caniculei. Acesta avea temperatura corporala de 43,3 de grade Celsius atunci cand a fost gasit pe o banca.Un alt caz de hipertermie a fost inregistrat la Lețcani, la un batran de 74 de ani.

- Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași a avut, in noaptea de marți spre miercuri, doua cazuri grave de hipertermie. In ciuda incercarilor de a raci corpul unui barbat de 32 de ani, acesta a murit.

- Un barbat de 45 de ani din Botoșani a murit, ieri, din cauza caniculei. Acesta se afla in parc, iar medicii de pe ambulanța ajunși la caz au constatat decesul prin deshidratare și hipertermie. Noua persoane au ajuns, in weekend, la Unitatea de Primiri-Urgențe a Spitalului Județean Mavromati Botoșani,…

- Un accident mortal a avut loc in Teleorman in aceasta dupa-amiaza. O mașina a intrat intr-un cap de pod, iar victimele au ramas incarcerate pana la sosirea salvatorilor. Medicii nu au mai putut face nimic pentru trei persoane, iar cea de a patra a fost transportata la un spital din București.

- Incendii masive de vegetație se manifesta in Grecia și Turcia, din cauza caniculei. Un foc pus intenționat a dus la evacuarea a doua localitați de langa Atena. Cinci persoane au fost ucise și alte zeci sunt ranite in Turcia.

- Numarul morților in timpul pelerinajului in orașul sfint Mecca din Arabia Saudita a depașit o mie de persoane. Despre acest lucru relateaza Agenția France-Presse. Se remarca faptul ca mai mult de jumatate din acest numar il reprezinta pelerinii neinregistrați. Cauza deceselor a fost caldura extrema…

- Miercuri s-a inregistrat primul deces de la noi din cauza caniculei. Este vorba despre un barbat din Vaslui, care a fost descoperit mort pe acoperisul unui bloc, unde facea lucrari de reparatii.

- Prima victima a caniculei din acest an: un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani, care a urcat, miercuri, pe acoperisul unui bloc pentru a face reparatii, a fost gasit in stop cardio-respirator si cu arsuri solare. Sotia lui a fost cea care a cerut sprijinul autoritatilor, cand a constatat ca nu…